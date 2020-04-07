Чек со ставкой 20/120 аннулируйте. Используйте возвратный чек, если у вас касса с форматом фискальных данных 1.05, или чек коррекции, если с форматом фискальных данных 1.1.

Что меняется в работе бухгалтера

Чек коррекции пробейте с признаком расчета «Возврат прихода». Укажите в нем реквизиты первоначального чека на аванс с суммой НДС по ставке 20/120. В чеке коррекции поставьте дату чека, который корректируете. В данном случае это дата, когда вы получили аванс. После этого пробейте чек коррекции с признаком расчета «Приход» на аванс в размере стоимости товаров с НДС 10/110 и также укажите дату, когда получили аванс.

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