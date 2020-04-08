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148 апреля 2020

Мы приобрели в октябре 2018 года здание с земельным участком. Налог за землю не уплачивали и декларацию не сдавали. Надо было отчитаться? Если да, то какая будет ответственность за нарушение?

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отвечает:

Вам необходимо отчитаться за участок и уплатить налог.

Для здания и земли, на которой оно стоит, действует принцип единства судьбы (подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК). То есть два объекта прочно связаны друг с другом. И если компания купила недвижимость, право на участок перейдет к ней по договору вместе со зданием (п. 1, 2 ст. 552 ГК).

Что меняется в работе бухгалтера

Новый владелец объектов по договору вправе пользоваться ими, как прошлый (ст. 35 ЗК). А значит, он и будет платить за собственность. К такому выводу пришел Верховный суд в определении от 10.09.2018 № 305-ЭС18-5945. Поэтому уплачивать земельный налог и подавать декларацию за него ваша компания обязана.

За долг перед бюджетом контролеры оштрафуют организацию на 20 процентов от суммы налога с участка и начислят пени (ст. 57, 122 НК). А если инспекторы докажут, что вы не уплатили умышленно, то на 40 процентов. За непредставление декларации налоговики начислят 5 процентов штрафа от суммы платежа, но не меньше 1000 руб. (ст. 119 НК).

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