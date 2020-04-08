Чтобы уволить генерального директора, собственник компании должен принять решение, а общее собрание участников или совет директоров – оформить протокол. Эти документы будут основанием расторгнуть трудовой договор по пункту 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса.

Заранее уведомлять генерального директора об увольнении не обязательно. Также не нужно указывать конкретные причины прекращения трудовых отношений (п. 4.1 постановления Конституционного суда от 15.03.2005 № 3-П). Последним днем работы директора будет дата, которую указали в протоколе.

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В приказе об увольнении в строке «основание» укажите реквизиты решения собственника или протокола уполномоченного органа. Ознакомьте с приказом руководителя компании под подпись. Затем внесите запись в трудовую книжку (образец ниже). Кто вправе это сделать, желательно отразить в решении об увольнении директора. Это может быть лицо, которое заключало с ним договор, или работник, ответственный за ведение трудовых книжек (абз. 1 п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, письмо Роструда от 11.03.2009 № 1143-ТЗ).

Если руководитель не совершал виновных действий, при увольнении по решению собственника ему положена компенсация в размере не ниже трехкратного среднемесячного заработка (ст. 279 ТК). Имейте в виду, что в этом случае увольнение происходит по решению работодателя, поэтому генерального директора нельзя уволить в период болезни или отпуска (ч. 6 ст. 81 ТК, п. 50 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2).

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