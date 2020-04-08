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178 апреля 2020

Сотрудник подал заявление с жалобой на компанию трудинспекторам. Конфликт удалось уладить, и претензий у сотрудника нет. Но проверяющие уже нагрянули в компанию. Свое заявление сотрудник отозвал. Можно ли на этом основании потребовать у инспекторов прекратить ревизию?

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отвечает:

Нет, проверку проведут до конца. Такие правила действуют с октября 2019 года (Регламент, утв. приказом Минтруда от 13.06.2019 № 160). Инспекторы объясняют это тем, что зачастую прекращали проверку и уходили из компании, а вскоре вновь получали от того же сотрудника жалобу. В ней он сообщал, что прошлое заявление отозвал под давлением со стороны работодателя.

Что меняется в работе бухгалтера

Если трудинспекторы приняли решение провести внеплановую проверку по жалобе работника, то вас заранее об этом не предупредят (ч. 9 ст. 360 ТК). Максимальный срок такой ревизии — 20 рабочих дней (п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). Так как проверку уже не отменить, подготовьтесь к ней. Изучите проверочные листы, которые используют трудинспекторы. Они могут проконтролировать только те вопросы, которые есть в этих листах (п. 8 Положения, утв. постановлением Правительства от 01.09.2012 № 875). Когда инспекторы запросят документы, удостоверьтесь, что информация из них действительно нужна проверяющим. Вы не обязаны предоставлять документы, если они не относятся к предмету и периоду проверки (ст. 15 Закона № 294-ФЗ).

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