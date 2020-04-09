Сведения нужны инспекторам, чтобы принять решение об обеспечительных мерах.

После того как ревизоры вынесли решение привлечь компанию к ответственности, руководитель налоговой вправе принять обеспечительные меры, чтобы получить с компании штрафы и доначисления.

Что меняется в работе бухгалтера

Инспекция принимает обеспечительные меры, если считает, что без этого не получится взыскать недоимку [п. 10 ст. 101 НК]. Чтобы принять решение об обеспечительных мерах, налоговики анализируют данные бухучета. Для этого инспекторы и запрашивают информацию.

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