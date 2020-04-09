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55 новых правил в учете и налогах с января
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Сведения нужны инспекторам, чтобы принять решение об обеспечительных мерах.
После того как ревизоры вынесли решение привлечь компанию к ответственности, руководитель налоговой вправе принять обеспечительные меры, чтобы получить с компании штрафы и доначисления.
Что меняется в работе бухгалтера
Инспекция принимает обеспечительные меры, если считает, что без этого не получится взыскать недоимку [п. 10 ст. 101 НК]. Чтобы принять решение об обеспечительных мерах, налоговики анализируют данные бухучета. Для этого инспекторы и запрашивают информацию.
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