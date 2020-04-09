Указывать в приказе перерыв на обед не обязательно. Вместе с тем рекомендуем закрепить конкретное время работы и отдыха в нерабочий день, чтобы исключить спорные моменты. Особенно если работника привлекаете не на полный день, а лишь на несколько часов.

Если сотрудник будет работать в выходной несколько часов, отразите их количество в приказе. Когда это больше половины стандартного рабочего времени, то имеет смысл установить перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК). Время перерыва в такой ситуации также отразите в приказе, поскольку оно не входит в рабочее время и его не нужно оплачивать (ст. 91, ч. 1 ст. 108 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Когда привлекаете сотрудника на полный рабочий день, то в общем случае подразумевается, что он работает по своему стандартному графику с обычным перерывом для отдыха и питания, который установили в ПВТР или трудовом договоре. В таком случае время работы не указывайте, а пишите дату привлечения к работе в выходной или праздничный день. Вместе с тем, чтобы избежать спорных ситуаций с оплатой времени перерыва, лучше все же отразить в приказе о работе в выходной время работы и обеда и для этого случая.

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