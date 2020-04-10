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55 новых правил в учете и налогах с января
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Создайте резерв только в бухгалтерском учете.
Компания вправе подать заявление временному управляющему, чтобы он включил ее в список кредиторов банка и вернул деньги со счета (п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). После этого средства, которые зависли в проблемном банке, становятся дебиторкой компании.
Что меняется в работе бухгалтера
С высокой степенью вероятности компании не удастся получить деньги. Поэтому в бухучете нужно создать резерв по сомнительным долгам (п. 70 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). В учете сделайте проводки:
Дебет 76 Кредит 51
отражена дебиторская задолженность в виде денег на расчетном счете в банке с отозванной лицензией;
Дебет 91 Кредит 63
создан резерв по сомнительным долгам на деньги в банке с отозванной лицензией.
В налоговом резерве по сомнительным долгам учитывают просроченный долг покупателя (п. 1 ст. 266 НК). Сумму на счете в проблемном банке не получится засчитать в резерв, поскольку это собственные средства компании (письмо от 10.08.2016 № 03-03-06/2/46760). Их получится списать как безнадежный долг после того, как банк ликвидируют (письмо Минфина от 04.03.2013 № 03-03-06/1/6313).
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