В свой выходной совместитель может работать восемь часов. Сотрудник вправе работать по совместительству в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК). По общему правилу, продолжительность рабочего дня у совместителей максимум четыре часа. При этом в дни, когда по основному месту работы сотрудник свободен, он может работать по совместительству полный день. Однако общая продолжительность работы в месяц не должна превышать половины месячной нормы, которая установлена для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК).

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