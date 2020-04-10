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610 апреля 2020

В организации работает внешний совместитель. Хотим привлечь его к работе в выходной день. Он согласен. Можно ли ему работать восемь часов или только четыре – как совместителю?

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отвечает:

В свой выходной совместитель может работать восемь часов. Сотрудник вправе работать по совместительству в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК). По общему правилу, продолжительность рабочего дня у совместителей максимум четыре часа. При этом в дни, когда по основному месту работы сотрудник свободен, он может работать по совместительству полный день. Однако общая продолжительность работы в месяц не должна превышать половины месячной нормы, которая установлена для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК).

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