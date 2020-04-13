Платежи учитывайте в расходах равными долями до конца налогового периода.

Компании на упрощенке не амортизируют основные средства. Стоимость активов на спецрежиме списывают в том налоговом периоде, когда приобрели и оплатили основное средство. Расходы распределяют равными долями по количеству кварталов, которые остались до конца года (п. 3 ст. 346.16 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Вы зарегистрировали право собственности и ввели склад в эксплуатацию, но оплачиваете недвижимость в рассрочку. Поэтому будете списывать стоимость основного средства по мере оплаты.

Каждый платеж надо распределить равными долями между кварталами, которые остались до конца года. Проценты также нужно включить в стоимость актива и списать как оплату стоимости основного средства (письмо ФНС от 06.02.2012 № ЕД-4-3/1818). Расходы отражайте на последнее число каждого квартала.

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