Без письменного согласия вы не можете привлечь сотрудника к работе в выходной. Если получите такое согласие, оформите приказ на внеплановую работу (ст. 113 ТК). Ознакомьте работника под подпись с таким приказом (ст. 22 ТК). Если работника не ознакомили с приказом, то он не обязан его исполнять (ст. 189 ТК). В такой ситуации отсутствие сотрудника на работе в его выходной день нельзя считать прогулом и его нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности (ст. 192 ТК). Правомерность такой позиции подтверждает и судебная практика (апелляционное определение Самарского областного суда от 20.02.2013 по делу № 33-1676/2013, определение Свердловского областного суда от 21.08.2012 по делу № 33-10096/2012).

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