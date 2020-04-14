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1514 апреля 2020

После выездной проверки инспекторы доначислили компании налог на прибыль. Организация согласна со всеми нарушениями, которые выявили налоговики, но считает, что штраф завышен. Как заявить о том, что есть смягчающие обстоятельства и штраф должен быть меньше?

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отвечает:

Компания может составить отдельное ходатайство или описать смягчающие обстоятельства в возражениях на акт проверки.

Инспекторы могут снизить штраф, если признают смягчающие обстоятельства. Заявить о них налогоплательщик может в ходатайстве. Унифицированной формы документа нет. Поэтому компания вправе подать ходатайство отдельно либо сообщить о смягчающих обстоятельствах в возражениях на акт проверки. Срок — месяц со дня, когда организация получила акт проверки [п. 6 ст. 100 НК].

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