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3414 апреля 2020

В кодексе перечислено несколько смягчающих обстоятельств. По каким причинам инспекторы могут снизить штраф?

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отвечает:

Это решает руководитель инспекции.

Список смягчающих обстоятельств открыт [подп. 3 п. 1 ст. 112 НК]. Поэтому компания может заявить любые причины, которые, по ее мнению, считаются основанием для снижения штрафа. Например, нарушение первое и неумышленное и пр. Руководитель или заместитель руководителя инспекции оценит каждое перечисленное обстоятельство, а также выяснит, есть ли другие причины для снижения штрафа [п. 5 ст. 101 НК].

Что меняется в работе бухгалтера

Каждое обстоятельство, которое инспекция признала смягчающим, является основанием для снижения штрафа минимум в два раза [ст. 114 НК]. Причем налоговики обязаны уменьшать не менее чем в два раза даже минимальные штрафы [письмо Минфина от 30.01.2012 № 03-02-08/7].

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