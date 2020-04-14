Отказать в отгуле работодатель не вправе (ст. 153 ТК). Исключение – с сотрудником заключили трудовой договор на срок до двух месяцев включительно (ч. 2 ст. 290 ТК). В такой ситуации работу в выходной или праздник компенсируют только дополнительной оплатой. Предоставить такому временному сотруднику отгул за внеурочную работу нельзя.

Что меняется в работе бухгалтера

Вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздничный день сотрудник может взять другой день отдыха (отгул). Для этого он пишет заявление. На основании заявления издайте приказ о предоставлении отгула и ознакомьте с ним сотрудника под подпись. В этом случае работу в выходной или праздник оплачивают в одинарном размере, а заменяющий день отдыха оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153 ТК, рекомендации Роструда от 02.06.2014 № 1, письма Минтруда от 05.09.2013 № 14-1/3044886-4528, Минфина от 14.07.2015 № 03-03-06-/40358).

О своем желании использовать день отдыха сотрудник сообщает, когда оформляет согласие на работу в выходной или праздничный день. Иначе при расчете зарплаты за месяц, в котором была внеурочная работа, бухгалтерия должна будет начислить ему доплату. При этом сотрудник не обязан сразу указывать конкретную дату будущего дня отдыха. Указать ее можно и позднее – при оформлении заявления на отгул. Использовать отгул работник имеет право в месяце, когда его привлекли к работе в выходной, или в любом из последующих месяцев.

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