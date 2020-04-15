Да, конечно.

Компания вправе подать возражения, если не согласна с фактами и выводами инспекторов, которые изложены в акте проверки [п. 6 ст. 100 НК]. К возражениям можно приложить документы, которые подтвердят доводы организации. Срок на подачу возражений — месяц с момента, когда компания получила акт.

Что меняется в работе бухгалтера

Кодекс не ограничивает компанию в количестве возражений, которые она вправе подать. Даже если организация отозвала документ, то вправе подать новый.

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