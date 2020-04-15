Создайте резерв только в бухгалтерском учете.

Компания вправе подать заявление временному управляющему, чтобы он включил ее в список кредиторов банка и вернул деньги со счета (п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). После этого средства, которые зависли в проблемном банке, становятся дебиторкой компании.

Что меняется в работе бухгалтера

С высокой степенью вероятности компании не удастся получить деньги. Поэтому в бухучете нужно создать резерв по сомнительным долгам (п. 70 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). В учете сделайте проводки:

Дебет 76 Кредит 51

отражена дебиторская задолженность в виде денег на расчетном счете в банке с отозванной лицензией;

Дебет 91 Кредит 63

создан резерв по сомнительным долгам на деньги в банке с отозванной лицензией.

В налоговом резерве по сомнительным долгам учитывают просроченный долг покупателя (п. 1 ст. 266 НК). Сумму на счете в проблемном банке не получится засчитать в резерв, поскольку это собственные средства компании (письмо от 10.08.2016 № 03-03-06/2/46760). Их получится списать как безнадежный долг после того, как банк ликвидируют (письмо Минфина от 04.03.2013 № 03-03-06/1/6313).

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