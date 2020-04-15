Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
3215 апреля 2020

У нас есть работники с ненормированным рабочим днем. Нужно ли им оформлять документы для работы в выходной, если за ненормированный день они получают дополнительный отпуск?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, нужно. Порядок привлечения к работе в выходной или праздник «обычных» сотрудников и тех, кому установили ненормированный рабочий день, не различается.

Особенность ненормированного режима в том, что сотрудников можно привлечь к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК). Фактически это означает, что временами сотрудники будут работать сверхурочно. Но это не значит, что сотрудников, которым установили ненормированный день, можно свободно вызывать в выходной или праздник. Привлекая их к работе в выходной или праздничный день, оформите все документы, перечисленные в статье 113 Трудового кодекса (письма Минтруда от 29.10.2018 № 14-2/ООГ-8616, Роструда от 07.06.2008 № 1316-6-1).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.