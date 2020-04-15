Да, нужно. Порядок привлечения к работе в выходной или праздник «обычных» сотрудников и тех, кому установили ненормированный рабочий день, не различается.

Особенность ненормированного режима в том, что сотрудников можно привлечь к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК). Фактически это означает, что временами сотрудники будут работать сверхурочно. Но это не значит, что сотрудников, которым установили ненормированный день, можно свободно вызывать в выходной или праздник. Привлекая их к работе в выходной или праздничный день, оформите все документы, перечисленные в статье 113 Трудового кодекса (письма Минтруда от 29.10.2018 № 14-2/ООГ-8616, Роструда от 07.06.2008 № 1316-6-1).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>