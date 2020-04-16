Когда и как выплачивать больничное пособие сотрудникам, которые уже не работают в организации >>

Вы вправе уволить сотрудника.

Компания не может по собственной инициативе расторгнуть договор с сотрудником, который болеет (ч. 6 ст. 81 ТК). Но если заканчивается срок контракта, компанию не считают инициатором увольнения (письмо Минтруда от 07.03.2019 № 14–2/В-139, апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2018 № 33–54921/2018).

Что меняется в работе бухгалтера

Вы вправе уволить работника, даже если он не выйдет с больничного. За три календарных дня до окончания срока договора сообщите сотруднику об увольнении (ч. 1 ст. 79 ТК). Направьте ему уведомление об этом. Работник может отказываться принять документ, в таком случае составьте акт. Если вовремя не уведомить об увольнении, договор могут посчитать бессрочным.

Больничный для оплаты сотрудник вправе предоставить вашей компании. Он открыл бюллетень, когда еще работал в организации. Поэтому оплатите дни болезни с учетом стажа.

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