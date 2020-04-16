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2316 апреля 2020

Инспекция взыскала с работника долг по личным налогам. Сумма в исполнительном листе — 29 тыс. руб. Оклад работника — 40 тыс. руб. до вычета НДФЛ. Мы вправе удержать всю сумму по исполнительному листу?

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отвечает:

Когда можно произвести удержание из зарплаты по инициативе организации >>

Вы вправе удержать из зарплаты не больше половины суммы, которую выдаете сотруднику на руки.

Что меняется в работе бухгалтера

Инспекторы отправят работодателю исполнительный лист или судебный приказ, чтобы взыскать личные налоги с «физика». Это возможно, если долг составляет не более 100 тыс. руб. (ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 ФЗ). Удерживать деньги нужно в пределах лимита — не более 50 процентов от суммы каждой выплаты за вычетом НДФЛ (ст. 138 ТК, ч. 2 ст. 99 закона № 229-ФЗ).

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