Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
1716 апреля 2020

Отдел для выполнения срочного задания вызывают на работу в праздничный день. У работницы есть ребенок до трех лет. Как уведомить сотрудницу, что она вправе отказаться работать в выходной?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Как рассчитать доплату за работу в выходные и праздники >>

Главное – уведомить сотрудницу письменно (ст. 113 ТК). В некоторых организациях сотрудник от руки пишет на приказе о привлечении к работе в выходной или праздничный день: «С правом отказаться от работы ознакомлен». Однако по смыслу закона уведомить сотрудника желательно до издания приказа. Поэтому оформите уведомление в виде отдельного документа и ознакомьте с ним сотрудника под подпись.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.