Как рассчитать доплату за работу в выходные и праздники >>

Главное – уведомить сотрудницу письменно (ст. 113 ТК). В некоторых организациях сотрудник от руки пишет на приказе о привлечении к работе в выходной или праздничный день: «С правом отказаться от работы ознакомлен». Однако по смыслу закона уведомить сотрудника желательно до издания приказа. Поэтому оформите уведомление в виде отдельного документа и ознакомьте с ним сотрудника под подпись.

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