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1217 апреля 2020

У нас сеть магазинов. Для ревизии по видам продукции отправляем в командировку в другой город сотрудников из головного офиса. Ревизию наметили на субботу – выходной день для работников головного офиса. Как оформить работу в выходной в командировке?

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отвечает:

При необходимости вы вправе привлечь сотрудника, который находится в командировке, к работе в выходной день. Оформите это в общем порядке, то есть получите согласие работника и издайте приказ. В табеле учета рабочего времени работу в выходной или праздничный день отразите буквенным кодом «РВ» или цифровым «03». Также проставьте код командировки «К» или «06» (раздел 2 Указаний, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, письмо Минтруда от 14.02.2013 № 14-2-291).

Что меняется в работе бухгалтера

Если указали в приказе продолжительность работы в выходной, то в табеле учета рабочего времени отметьте конкретное количество часов, отработанных в такой день, и оплатите только эти часы в повышенном размере. Если же в приказе о работе в выходной день не было конкретного количества часов, которые сотрудник должен отработать в выходной день, то часы в табеле учета рабочего времени не указывайте. В этом случае оплатите работу в повышенном размере за весь день (ст. 153 ТК, п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749). Учитывайте, что вместо повышенной оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник вправе претендовать на отгул с оплатой за выходной день в обычном размере.

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