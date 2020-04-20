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2420 апреля 2020

Директор купил в офис робот-пылесос за 30 тыс. руб. При этом у нас в штате есть уборщица. Мы вправе учесть для налога на прибыль расходы на робота?

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отвечает:

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Вы вправе учесть расходы.

Компания сама решает, какие затраты экономически обоснованны. Робот-пылесос облегчает труд уборщицы. Значит, у компании нет необходимости доплачивать за часть работы сотруднице, которая наводит порядок в офисе. Поэтому расходы на технику обоснованные, даже если в штате есть уборщица.

Что меняется в работе бухгалтера

Стоимость робота-пылесоса — 30 тыс. руб. Списать такой актив можно единовременно как материальные расходы (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

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