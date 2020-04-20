Как отразить при налогообложении приобретение основных средств за плату >>

Вы вправе учесть расходы.

Компания сама решает, какие затраты экономически обоснованны. Робот-пылесос облегчает труд уборщицы. Значит, у компании нет необходимости доплачивать за часть работы сотруднице, которая наводит порядок в офисе. Поэтому расходы на технику обоснованные, даже если в штате есть уборщица.

Что меняется в работе бухгалтера

Стоимость робота-пылесоса — 30 тыс. руб. Списать такой актив можно единовременно как материальные расходы (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

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