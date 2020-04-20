Как установить размер зарплаты >>

Нет, отказать нельзя. По общему правилу, за работу в выходной или праздничный день сотруднику выплачивают доплату. По желанию сотрудника вместо доплаты ему предоставляют другой день отдыха – отгул. Другими словами, отгулы – это необязательный вид компенсации за работу в праздник или выходной, который работодатель предоставляет только по просьбе сотрудника (ст. 153 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Компания не вправе установить в своем внутреннем документе, что за работу в выходной или праздничный день сотрудникам будут предоставлять только отгулы вместо денежной компенсации. Это ограничит права сотрудников на выбор компенсации. А применять нормы локальных актов, ухудшающих положение сотрудников по сравнению с законом, запрещено (ч. 4 ст. 8 ТК).

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