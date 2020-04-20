Как выбрать ответственное подразделение, чтобы перечислять НДФЛ и отчитываться в одну инспекцию >>

Так как работник трудился в феврале в двух обособленных подразделениях, НДФЛ с зарплаты платите в налоговую инспекцию как по место- нахождению Воронежского, так и Россошанского подразделений (п. 7 ст. 226 НК, письмо ФНС от 14.02.2018 № ГД-4-11/2828). НДФЛ с зарплаты распределите пропорционально отработанному времени в каждом из них (письмо Минфина от 30.01.2015 № 03-04-06/3505). Вот как проводить расчет.

Что меняется в работе бухгалтера

Допустим, зарплата работника — 50 000 руб. в месяц, НДФЛ — 6500 руб. (50 000 ₽ Î 13%) В феврале 19 рабочих дней. С 1 по 16 февраля 2020 года сотрудник работал в Воронеже. Это 10 рабочих дней. Значит, воронежское подразделение перечислит 3421 руб. (6500 ₽ × 10 дн. / 19 дн.) НДФЛ. Остальные 9 рабочих дней сотрудник трудился в Россоши. НДФЛ за это время составит 3079 руб. (6500 ₽ × 9дн. : 19 дн.).

Аналогично отразите эти доходы и в 6-НДФЛ. В отчет, который сдаете за подразделение, вносите только те доходы, которые сотрудник получил именно от этого допофиса.

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