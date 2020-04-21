НДФЛ в 2020 году: точные сроки уплаты и образцы платежек >>

Нет. Платить НДФЛ и сдавать отдельный расчет 6-НДФЛ, справки 2-НДФЛ по местонахождению головного офиса за работников обособленного подразделения сможете только с 1 января 2021 года. Для этого необходимо не позже первого рабочего дня 2021 года уведомить инспекцию, в которой стоит на учете головной офис (п. 7 ст. 6.1, п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК, приложение № 1 к приказу ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622).

Что меняется в работе бухгалтера

Формально уведомить нужно каждую из инспекций, в которых на учете стоят обособленные подразделения. Но ФНС разрешила уведомлять об этом только инспекцию, где зарегистрированы головная организация или другое ответственное подразделение. Инспекции по местонахождению остальных подразделений получат эту информацию автоматически (письмо ФНС от 16.12.2019 № БС-4-11/25885).

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