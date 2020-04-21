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1821 апреля 2020

Наша организация – круглосуточный магазин. У работника по графику рабочий день в воскресенье. Нужно ли оформлять приказ о работе в воскресенье, ведь это выходной для всех?

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отвечает:

Нет, приказ оформлять не нужно. В таком случае особый порядок привлечения к работе в выходной день не применяют.

Что меняется в работе бухгалтера

По общему правилу, выходной день для всех сотрудников – воскресенье. Однако в непрерывно действующих организациях сотрудникам можно установить выходные и в другие дни (ч. 2, 3 ст. 111 ТК). Соответственно, если по графику воскресенье для сотрудника рабочий день, нет необходимости оформлять документы на привлечение к работе в выходной.

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