Нет, приказ оформлять не нужно. В таком случае особый порядок привлечения к работе в выходной день не применяют.

Что меняется в работе бухгалтера

По общему правилу, выходной день для всех сотрудников – воскресенье. Однако в непрерывно действующих организациях сотрудникам можно установить выходные и в другие дни (ч. 2, 3 ст. 111 ТК). Соответственно, если по графику воскресенье для сотрудника рабочий день, нет необходимости оформлять документы на привлечение к работе в выходной.

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