С каких выплат удерживать НДФЛ >>

Нет, не должны. В такой ситуации командированный не становится работником того подразделения, в которое его отправили. Поэтому доходы сотрудника включите в 6-НДФЛ, который будете сдавать в инспекцию по местонахождению головного офиса. Туда же платите налог с зарплаты за время командировки и за март в целом (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК, письмо ФНС от 15.05.2014 № СА-4-14/9323).

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