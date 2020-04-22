Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
2322 апреля 2020

Наша компания со 2 по 16 марта отправила работника головного офиса из Новороссийска в другое подразделение — во Владимире. Должны ли с зарплаты работника за время командировки платить НДФЛ и сдавать расчет 6-НДФЛ в инспекцию по местонахождению владимирского подразделения?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

С каких выплат удерживать НДФЛ >>

Нет, не должны. В такой ситуации командированный не становится работником того подразделения, в которое его отправили. Поэтому доходы сотрудника включите в 6-НДФЛ, который будете сдавать в инспекцию по местонахождению головного офиса. Туда же платите налог с зарплаты за время командировки и за март в целом (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК, письмо ФНС от 15.05.2014 № СА-4-14/9323).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.