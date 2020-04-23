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3223 апреля 2020

Компании заполняют расчет по взносам нарастающим итогом. Компания уволила сотрудника в прошлом квартале отчетного периода. В текущем периоде выплат в пользу сотрудника не было. Надо ли заполнять на него раздел 3 расчета?

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отвечает:

Как составить расчет по страховым взносам >>

Да, раздел 3 необходимо заполнить. Но только не все подразделы.

В разделе 3 расчета по взносам компания отражает данные «физиков» и сведения о выплатах им. В расчете надо показать всех сотрудников, которым организация в течение года начисляла выплаты. Не важно, получал ли работник вознаграждения за три последних месяца расчетного периода [п. 22.1 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@].

Что меняется в работе бухгалтера

Даже если в последнем квартале у компании с сотрудником уже не действовал трудовой или гражданско-правовой договор, такого работника все равно надо отразить в расчете по взносам. Но заполнить на сотрудника надо только подраздел 3.1, а подраздел 3.2 заполнять не нужно [приказ ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@]. Страхователь и не сможет этого сделать — данных о начислениях за последние три месяца нет.

Если сотрудник уволился, а компания начислила ему выплату, например премию, тогда на работника надо заполнить и подраздел 3.2. Это подтверждает и столичное УФНС [письмо от 29.12.2018 № 27–15/270283].

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