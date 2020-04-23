Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году >>

Ответ зависит от того, кто платит зарплату работнику. Если головной офис, то перечисляйте НДФЛ по такому работнику и сдавайте по нему отчеты по НДФЛ в налоговую инспекцию, где зарегистрирован головной офис. Если зарплату фактически платит допофис в Анапе, то платите налог и сдавайте отчеты по месту учета допофиса. То, что в трудовом договоре указано другое место работы, значения не имеет. Это нам подтвердили в ФНС. Однако безопаснее внести изменения в трудовой договор и указать реальное место работы сотрудника (ст. 57 ТК). Иначе проверяющие из Роструда оштрафуют компанию на 100 000 руб., а директора — на 20 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

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