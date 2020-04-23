Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году >>

Привлекать к работе в выходные можно в исключительных случаях. При этом, если есть основания для такой работы, закон не устанавливает количество часов в год, на которое можно привлечь сотрудника. Лимит есть только для сверхурочных работ – не более 120 часов в год (ст. 99 ТК). На работу в выходные дни это ограничение не распространяется. Но, по общему правилу, в каждом случае нужно получать согласие, издавать приказ и т. д.

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