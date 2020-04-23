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2123 апреля 2020

Периодически привлекаем сотрудников к работе в субботу и воскресенье. Сколько часов в год можно работать в выходные дни? Грозит ли компании штраф, если сотрудник отработал в году больше 120 часов, как при сверхурочной работе?

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отвечает:

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Привлекать к работе в выходные можно в исключительных случаях. При этом, если есть основания для такой работы, закон не устанавливает количество часов в год, на которое можно привлечь сотрудника. Лимит есть только для сверхурочных работ – не более 120 часов в год (ст. 99 ТК). На работу в выходные дни это ограничение не распространяется. Но, по общему правилу, в каждом случае нужно получать согласие, издавать приказ и т. д.

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