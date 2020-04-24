Как рассчитать налог на прибыль, рассказали эксперты Системы Главбух.

Платить налог на имущество с парковки не надо.

С 1 января 2019 года налог на имущество платят с недвижимости, которую учли на балансе как основное средство (ст. 374 НК). Дохода с парковки вы не получаете, поэтому нельзя рассматривать ее как основное средство.

Ваша парковка — это заасфальтированная площадка возле здания. Она не относится к зданию как его неотъемлемая часть. Поэтому нет оснований считать парковку объектом недвижимости. При этом за земельные участки налог на имущество платить не нужно (подп. 1 п. 4 ст. 374 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Инспекторы расценят асфальтовое покрытие как неотделимые улучшения земельного участка. Капитальные вложения не считают недвижимостью (письмо ФНС от 26.07.2018 № 03-05-05-01/52582). При этом налоговики не вправе требовать налог на имущество с площадки как с машино-места, даже когда компания нанесла разметку для стоянки автомобилей. Машино-место — это часть зданий и сооружений, предназначенная исключительно для стоянки транспортного средства (ч. 3 п. 1 ст. 130 ГК, п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса). Налог нужно платить за машино-места, зарегистрированные в ЕГРН.

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