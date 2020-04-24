О том, как оформить увольнение в связи с сокращением численности или штата, рассказали эксперты Системы Главбух.

Вы не вправе сократить сотрудника, который находится в отпуске по уходу за ребенком (ч. 4 ст. 256 ТК). Увольнение по сокращению – это инициатива работодателя. Поэтому нельзя расторгнуть трудовой договор, пока работник в отпуске, даже если он трудится на условиях неполного рабочего времени (ч. 6 ст. 81 ТК).

Работающий дедушка, другой родственник или опекун могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо его матери или отца. Для этого нужно написать заявление, представить копию свидетельсва о рождении ребенка, справку с места работы его родителей о том, что никто из них не использует указанный отпуск и не получает ежемесячное пособие. Пока малыш не достигнет полутора лет, такой работник будет получать пособие за счет ФСС.

Что меняется в работе бухгалтера

Сотрудник, который ухаживает за ребенком, может использовать отпуск полностью или частично, например, работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. В этом случае он не теряет ни место работы и должность, ни право на пособие (ч. 3 ст. 256 ТК, ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

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