Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
1524 апреля 2020

В нашей компании проходит сокращение штата. Работнику 60 лет. Он взял отпуск по уходу за внучкой. Родители не могут за ней присматривать из-за занятости на работе, поэтому им помогает дедушка. В период отпуска по уходу за ребенком он работает четыре часа в день. Можем ли мы его сократить?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

О том, как оформить увольнение в связи с сокращением численности или штата, рассказали эксперты Системы Главбух.

Вы не вправе сократить сотрудника, который находится в отпуске по уходу за ребенком (ч. 4 ст. 256 ТК). Увольнение по сокращению – это инициатива работодателя. Поэтому нельзя расторгнуть трудовой договор, пока работник в отпуске, даже если он трудится на условиях неполного рабочего времени (ч. 6 ст. 81 ТК).

Работающий дедушка, другой родственник или опекун могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо его матери или отца. Для этого нужно написать заявление, представить копию свидетельсва о рождении ребенка, справку с места работы его родителей о том, что никто из них не использует указанный отпуск и не получает ежемесячное пособие. Пока малыш не достигнет полутора лет, такой работник будет получать пособие за счет ФСС.

Что меняется в работе бухгалтера

Сотрудник, который ухаживает за ребенком, может использовать отпуск полностью или частично, например, работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. В этом случае он не теряет ни место работы и должность, ни право на пособие (ч. 3 ст. 256 ТК, ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.