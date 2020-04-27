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727 апреля 2020

Наша компания купила для сотрудников два теннисных стола и спортивный инвентарь: сетки, ракетки, мячи. Можно ли списать их стоимость как расходы на организацию нормальных условий труда?

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отвечает:

Нельзя списать расходы на спортивный инвентарь для сотрудников.

Эксперты Системы Главбух рассказали, как оформить и учесть возмещение сотрудникам затрат на занятия спортом в клубах и секциях.

Компания вправе списывать расходы на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК). Учесть можно лишь те траты, что перечислены в Перечне (утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н). В нем есть пункт по затратам на покупку, содержание и обновление спортивного инвентаря (п. 32 Перечня, утв. приказом № 181н). Но он вам не подходит.

Что меняется в работе бухгалтера

Налоговики считают, что расходы на покупку спортивных товаров для сотрудников никак не связаны с производственной деятельностью, а направлены на развлечения. Инспекторы относят такие траты к расходам на оплату спортивных секций, кружков и иных подобных мероприятий (п. 29 ст. 270 НК). Поэтому покупку теннисных столов и спортивного инвентаря компании учесть в расходах не удастся (письма Минфина от 27.11.2017 № 03-03-06/1/78341, от 19.11.2014 № 03-03-06/1/58667).

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