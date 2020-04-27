Нет, обособленное подразделение не открывайте.

О том, как оформить перевод на удаленную работу из-за коронавируса, рассказали эксперты системы Главбух.

Платите НДФЛ и включайте доходы программиста в расчет 6-НДФЛ по месту нахождения головной организации. Справки 2-НДФЛ сдавайте также по месту нахождения компании в Москве (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК). Дистанционный сотрудник трудится из дома, вне стационарного рабочего места, которое создала компания. Поэтому обязанности регистрировать обособленное подразделение не возникает (п. 2 ст. 11 НК, письмо Минфина от 01.12.2014 № 03-04-06/61300).

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