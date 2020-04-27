Инструкция от Системы Главбух: как оформить увольнение в связи с сокращением численности или штата >>

Вы можете сократить сотрудника, но не в тот период, когда он участвует в судебном процессе. В это время он исполняет свои государственные обязанности. Если суд привлекает сотрудника в рабочее время, вы обязаны освободить его от работы. На этот период за ним сохраняется место работы и должность. Поэтому его нельзя уволить или перевести по инициативе работодателя (ч. 1 ст. 170 ТК, ч. 3 ст. 11 Федерального закона 20.08.2004 № 113-ФЗ, далее – Закон № 113-ФЗ). При этом средний заработок сотруднику выплачивать не нужно. Присяжным заседателям суд назначает компенсацию за счет средств федерального бюджета (ч. 2 ст. 170 ТК, ст. 11 Закона № 113-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

Суд вызывает гражданина для участия в судебном процессе в качестве присяжного один раз в год на 10 рабочих дней (ч. 1 ст. 10 Закона № 113-ФЗ). Как правило, и в повестке указывают этот срок. На аналогичный период оформляют и приказ об освобождении сотрудника от работы на время исполнения им обязанностей присяжного заседателя. Однако это не значит, что работник сразу вернется на работу.

Судебные слушания по тяжким и особо опасным преступлениям могут идти дольше трех месяцев. Поэтому срок освобождения от работы нужно продлевать. Основанием будет извещение о продлении срока заседания. Если сотрудник не прислал его вовремя, а сообщил устно, составьте телефонограмму. В том случае, если работник не выходит на связь, направьте ему письменное уведомление с просьбой подтвердить причину отсутствия на рабочем месте.

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