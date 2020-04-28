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2328 апреля 2020

В компании один из сотрудников работает дистанционно. Он гражданин России, но постоянно проживает за рубежом. По какой ставке надо рассчитать НДФЛ?

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отвечает:

С каких выплат удерживать НДФЛ, рассказали эксперты Системы Главбух.

Рассчитайте налог по ставке 30 процентов, если работник нерезидент. Компания считается налоговым агентом по НДФЛ, если «физики» получают от нее доход. Значит, она обязана верно исчислить налог. Но для резидентов и нерезидентов ставки НДФЛ разные, поэтому определите статус сотрудника (письмо ФНС от 22.05.2018 № БС-4-11/9701@).

Что меняется в работе бухгалтера

Статус резидента не зависит от гражданства. Если «физик» менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд находится в России, он нерезидент (п. 2 ст. 207 НК). С выплат удерживайте налог по ставке 30, а не 13 процентов. Если удерживали по ставке 13 процентов, пересчитайте налог. Иначе оштрафуют по статье 123 НК.

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