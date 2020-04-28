Если срок действия трудового договора истекает в период действия уведомления, то сокращать этих работников не нужно. Вы их и так уволите в связи с окончанием срока договора.

Что меняется в работе бухгалтера

Закон не запрещает сокращать сотрудников, которых приняли по срочному трудовому договору, в том числе на сезонные или временные работы (ст. 292, 296 ТК). Не обязательно ждать, когда истечет срок трудового договора. Но если сотрудник временно замещает основного работника, вы не вправе сокращать такую должность. На время отсутствия основного сотрудника компания обязана сохранять за ним место работы (ч. 1 ст. 59, ст. 261 ТК). Ведь вы сокращаете штатную единицу или должность, а не конкретного сотрудника, который ее занимает.

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