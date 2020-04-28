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2028 апреля 2020

В нашем ООО планируют сокращение. Мы выяснили, что у части сотрудников срок трудового договора истекает в период уведомления о сокращении, а у других после. Нужно ли их уведомлять? Также есть работники, которые замещают основных на время их отсутствия. Имеем ли мы право их сократить?

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отвечает:

Если срок действия трудового договора истекает в период действия уведомления, то сокращать этих работников не нужно. Вы их и так уволите в связи с окончанием срока договора.

Что меняется в работе бухгалтера

Закон не запрещает сокращать сотрудников, которых приняли по срочному трудовому договору, в том числе на сезонные или временные работы (ст. 292, 296 ТК). Не обязательно ждать, когда истечет срок трудового договора. Но если сотрудник временно замещает основного работника, вы не вправе сокращать такую должность. На время отсутствия основного сотрудника компания обязана сохранять за ним место работы (ч. 1 ст. 59, ст. 261 ТК). Ведь вы сокращаете штатную единицу или должность, а не конкретного сотрудника, который ее занимает.

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