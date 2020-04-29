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1629 апреля 2020

Работница должна была вернуться из служебной поездки 25 марта. Но она прервала командировку и никого не предупредила об этом. 29 марта она вышла на работу и предъявила больничный. Оказывается, у нее заболел ребенок. Можно ли привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности, если служебное задание она так и не выполнила?

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отвечает:

Нет, сотрудницу нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности.

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Когда работник не выполняет служебные обязанности или выполняет не так, как нужно по должностной инструкции, — это дисциплинарный проступок (ч. 1 ст. 192 ТК). Поэтому работодатель вправе применить взыскание. Но он обязан учитывать обстоятельства проступка, а также выполнить процедуру для дисциплинарного наказания (ст. 193 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Сотрудница прервала командировку потому, что у нее заболел ребенок. Работница подтвердила это, когда представила бюллетень. Болезнь ребенка судьи признают уважительным обстоятельством и отменят дисциплинарное взыскание (апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 27.03.2017 № 33–1479/2017).

Освобождение от работы может потребоваться сотруднику в любое время. Он вправе открыть больничный независимо от того, где выполняет служебные обязанности — на обычном рабочем месте или в командировке. При этом работник не обязан уведомлять о временной нетрудоспособности и спрашивать разрешения, прежде чем открыть больничный.

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