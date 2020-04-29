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2029 апреля 2020

Три месяца сотрудник не выходит на работу. На телефонные звонки руководителя и работников отдела кадров не отвечает. Почтовые отправления возвращаются обратно на адрес нашей компании. По месту прописки дверь никто не открывает. Однако у нас есть сведения, что он устроился в другую организацию, но письменных доказательств нет. Можем ли мы сократить прогульщика?

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отвечает:

Вы не можете уволить отсутствующего сотрудника по сокращению, пока не установите причину его отсутствия. Он может представить больничный, в этом случае суд восстановит его на работе (ч. 6 ст. 81 ТК). Кроме того, уведомить сотрудника о предстоящем сокращении нужно персонально и под подпись не менее чем за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК). Если вы направите такое уведомление по почте, есть риск, что работник его не заберет.

Что меняется в работе бухгалтера

В вашем случае необходимо получить документальное подтверждение, почему сотрудник долгое время не появляется на работе. После этого его можно будет уволить за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Если вам известно, в какой компании работает прогульщик, направьте им письмо-запрос. Имейте в виду, что они могут вам не ответить, если работник не даст свое согласие.

Можете подать заявление о розыске пропавшего сотрудника в правоохранительные органы. Заявление подавайте в территориальный орган МВД по месту жительства пропавшего сотрудника и по месту нахождения вашей компании. Обращение вы можете принести лично, направить по почте или оставить заявку по форме на официальном сайте министерства. Если полиция предоставит вам информацию о статусе работника, это поможет решить вопрос с увольнением.

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