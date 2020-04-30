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2630 апреля 2020

У нашей компании финансовые трудности. Поэтому директор решил на всем экономить. Сейчас он запретил заряжать на работе личные телефоны. Этот запрет законный?

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отвечает:

Запрет на подзарядку телефонов законный.

Что меняется в работе бухгалтера

Сотрудники обязаны бережно относиться к имуществу работодателя. В том числе следить за его сохранностью и использовать исключительно в служебных целях (ст. 21 ТК). Причем это касается не только предметов оргтехники, канцелярии, но и расходов воды, электроэнергии. Как правило, такие условия прописывают в правилах внутреннего распорядка. Их соблюдать обязан весь штат (ч. 2 ст. 22 ТК). Поэтому, если в компании ввели запрет на подзарядку телефонов, его тоже надо соблюдать. Иначе работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание, выговор (ст. 192, 193 ТК). За неоднократный проступок — уволить (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).

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