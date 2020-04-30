Преимущественное право учитывать не нужно. Это необходимо, если сотрудники занимают одинаковые должности в отделе, часть из которых планируют сократить. Ведь только так можно сравнить их производительность труда и квалификацию (ст. 179 ТК). Если по этой должности числится один работник, сравнивать его преимущественные права не с кем (апелляционные определения Московского городского суда от 08.08.2016 № 33-30669/2016, от 02.03.2016 № 33-1435/2016, Липецкого областного суда от 05.11.2014 № 33-2988/2014, Курского областного суда от 04.04.2013 № 33-654/2013).

Что меняется в работе бухгалтера

Когда вы исключаете из штатного расписания единственную должность или все должности в подразделении, то сокращаете штат компании. Поэтому преимущественное право оценивать нет необходимости, даже если сотрудники претендуют на другие вакансии в компании (апелляционные определения Верховного суда Республики Башкортостан от 17.04.2014, Тульского областного суда от 25.07.2013 по делу № 33-1804).

Компания вправе самостоятельно решить вопрос, кому из работников отдать предпочтение, оценить их профессионализм, но не учитывать преимущественное право (апелляционные определения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.07.2016 по делу № 33-1123/2016, Московского городского суда от 16.03.2018 № 33-7935, от 25.09.2014 № 4г/8-7015). В коллективном договоре или ЛНА вы можете прописать дополнительные гарантии для работников, у которых есть преимущественное право остаться на работе (ч. 3 ст. 179 ТК).

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