Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
101 мая 2020

Увеличили штат. Вместо трех запланировали четыре ставки на должность. Все рабочие места для сотрудников компания уже оценила. Теперь создаем еще одно для новичка. Оборудуем место так же, как у его коллег по должности. Обязательно ли компании проводить внеплановую спецоценку условий труда при приеме нового сотрудника?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Пригласите эксперта оценить новое рабочее место. Если оно аналогично тем, что уже оценили, спецоценку можно не проводить.

О том, как провести специальную оценку условий труда, рассказали эксперты Системы Главбух.

Компании обязаны оценивать условия труда. При этом достаточно проверить только 20 процентов от общего числа рабочих мест, которые считаются аналогичными (ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ). А именно те, которые подходят по критериям из статьи 9 закона № 426-ФЗ.

Что меняется в работе бухгалтера

Решить, аналогичные места или нет, может эксперт по спецоценке (письмо Минтруда от 25.04.2016 № 15-1/ООГ-1635). Безопаснее пригласить его, чтобы он подтвердил, что новое рабочее место аналогичное. Тогда внеплановая спецоценка не потребуется.

В данном случае получится, что компания оценила три места из четырех аналогичных, то есть 75 процентов. Если же эксперт посчитает, что рабочее место может отличаться от остальных по условиям труда, то надо провести спецоценку в течение 12 месяцев после приема работника на новое место (ст. 17 Закона № 426-ФЗ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.