Пригласите эксперта оценить новое рабочее место. Если оно аналогично тем, что уже оценили, спецоценку можно не проводить.

О том, как провести специальную оценку условий труда, рассказали эксперты Системы Главбух.

Компании обязаны оценивать условия труда. При этом достаточно проверить только 20 процентов от общего числа рабочих мест, которые считаются аналогичными (ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ). А именно те, которые подходят по критериям из статьи 9 закона № 426-ФЗ.

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Решить, аналогичные места или нет, может эксперт по спецоценке (письмо Минтруда от 25.04.2016 № 15-1/ООГ-1635). Безопаснее пригласить его, чтобы он подтвердил, что новое рабочее место аналогичное. Тогда внеплановая спецоценка не потребуется.

В данном случае получится, что компания оценила три места из четырех аналогичных, то есть 75 процентов. Если же эксперт посчитает, что рабочее место может отличаться от остальных по условиям труда, то надо провести спецоценку в течение 12 месяцев после приема работника на новое место (ст. 17 Закона № 426-ФЗ).

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