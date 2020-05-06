Нет, слипы хранить не обязательно.

Слип – это квитанция, которую получает при оплате картой покупатель. В нем фиксируют реквизиты, сумму и дату покупки, а также код и координаты пункта обслуживания. Слип признают чеком, но не фискальным документом. Ведь он отражает только факт оплаты банковской картой.

Что меняется в работе бухгалтера

Первичкой для правил о расчетах по кассе считается чек ККТ (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Онлайн-касса отправляет чек в ФНС в момент расчетов. Продавцу не нужно хранить кассовые чеки и слипы. Они понадобятся покупателю, чтобы подтвердить оплату или подотчетные траты.

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