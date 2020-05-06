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276 мая 2020

Есть ли у данной катеригории сотрудников преимущественное право остаться на работе? Не запрещено ли их увольнять?Мы планируем сократить единственную штатную единицу по должности, но ее занимает работник – участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах.

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отвечает:

Вы можете сократить такого работника. При этом учтите, что сотрудник, который принимал участие в ликвидации последствий ЧАЭС в 1986–1987 годах, имеет преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата (п. 7 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1, далее – Закон № 1244-1). Однако если он один занимает эту должность, то преимущественное право оценивать не нужно (ст. 179 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

В вашем случае, чтобы сократить работника-чернобыльца, подготовьте приказ о внесении изменений в штатное расписание, уведомьте сотрудника о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца, предложите вакантные должности (ч. 1, 2 ст. 180 ТК). Если он откажется от перевода, то вы можете его уволить (апелляционное определение Московского городского суда от 12.10.2015 по делу № 33-37694/15).

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