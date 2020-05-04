Заявите вычеты в сумме 1400 руб. в месяц на второго и 3000 руб. на третьего ребенка. На сына можно заявить вычет, только если он обучается очно.

Вычеты по НДФЛ через работодателя >>

Каждый из родителей вправе получить стандартный вычет на ребенка до 18 лет, которого они обеспечивают. На ребенка в возрасте до 24 лет вычет предоставляют, если он учится очно (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Это касается всех детей в семье независимо от того, родные они супругам или нет. Ведь вычеты предоставляют не только родителю, но и его супругу.

Если супруги не усыновляли детей друг друга от предыдущих браков, то рискованно заявлять вычет на неродных детей, которые проживают отдельно. Инспекторы могут отказать в вычетах. Но имущество в браке общее, поэтому фактически оба супруга участвуют в содержании детей.

Что меняется в работе бухгалтера

На первого и второго ребенка вычет НДФЛ составляет по 1400 руб. в месяц и 3000 руб. на каждого последующего (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Чтобы определить очередность, учитывают всех детей в семье, в том числе совершеннолетних (письма Минфина от 11.07.2018 № 03-04-05/48282, от 07.11.2018 № 03-04-05/80099). То есть сын мужа считается первым, ваша собственная дочь будет второй, а общий ребенок – третьим. Поэтому вычет на среднего для каждого супруга составит 1400 руб., на младшего – 3000 руб.

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