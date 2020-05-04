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414 мая 2020

Нужно ли подавать в ПФР заявление, чтобы сдавать СЗВ-ТД электронно?

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отвечает:

Да, чтобы сдавать отчеты по форме СЗВ-ТД через спецоператора, необходимо направить заявление на подключение к электронному документообороту в ПФР. В нем — информация об организации или индивидуальном предпринимателе, а также сведения об операторе. Заявление понадобится даже в том случае, если ранее уже сдавали в фонд отчеты в электронном виде, например СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ.

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