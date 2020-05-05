Да, вы можете списывать расходы на чай, кофе и прочее для сотрудников.

Траты на питание сотрудников компания также вправе списать (п. 25 ст. 255 НК). Ведомство приравнивает к таким расходам покупку чая, кофе и сахара (письма Минфина от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80065, от 23.07.2018 № 03-03-07/51494). Главное – записать обязанность обеспечить «физиков» продовольствием в трудовых договорах или внутреннем положении. Иначе есть риск споров с инспекторами (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.03.2018 № Ф06-30828/2018).

Что меняется в работе бухгалтера

Чтобы учесть в расходах чай и кофе, необходимо определить нормы на каждого работника (письмо Минфина от 06.03.2015 № 03-07-11/12142). Но тогда потребуется начислить НДФЛ и взносы со стоимости продуктов (письмо Минфина от 03.08.2018 № 03-04-06/55047). Поэтому может оказаться выгоднее не учитывать расходы на чай для налога на прибыль.

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