Прежде чем увольнять работника, постарайтесь уточнить причину его отсутствия на рабочем месте. Сотрудник мог заболеть, а в период временной нетрудоспособности проводить сокращение запрещено (ч. 6 ст. 81 ТК, подп. «а» п. 23 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Если сотруднику открыли больничный, дождитесь, когда он выйдет на работу. Увольнение оформите в первый рабочий день (апелляционное определение Московского городского суда от 28.08.2013 № 11-26158).

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Вместе с тем некоторые суды подтверждают, что можно уволить сотрудника в день, указанный в уведомлении (апелляционное определение Московского городского суда от 26.05.2016 по делу № 33-20462/2016). О дате сокращения сотруднику стало известно за два месяца. Если он надлежащим образом не сообщил о своей болезни, значит злоупотребил правом. В день увольнения направьте работнику уведомление с просьбой прийти за трудовой книжкой. Чтобы подстраховаться, закрепите в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность сотрудника своевременно сообщать о своей болезни. Это позволит вам доказать законность процедуры сокращения в суде.

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