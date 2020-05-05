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225 мая 2020

За два месяца мы уведомили сотрудника о сокращении, предложили вакантные должности, от которых он отказался. Потом получилось так, что компания задержала зарплату более чем на 15 дней. Работник написал заявление, что приостанавливает работу. Сейчас мы погасили задолженность. Можем ли уволить сотрудника в назначенный день, если он так и не выйдет?

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отвечает:

Прежде чем увольнять работника, постарайтесь уточнить причину его отсутствия на рабочем месте. Сотрудник мог заболеть, а в период временной нетрудоспособности проводить сокращение запрещено (ч. 6 ст. 81 ТК, подп. «а» п. 23 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Если сотруднику открыли больничный, дождитесь, когда он выйдет на работу. Увольнение оформите в первый рабочий день (апелляционное определение Московского городского суда от 28.08.2013 № 11-26158).

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Вместе с тем некоторые суды подтверждают, что можно уволить сотрудника в день, указанный в уведомлении (апелляционное определение Московского городского суда от 26.05.2016 по делу № 33-20462/2016). О дате сокращения сотруднику стало известно за два месяца. Если он надлежащим образом не сообщил о своей болезни, значит злоупотребил правом. В день увольнения направьте работнику уведомление с просьбой прийти за трудовой книжкой. Чтобы подстраховаться, закрепите в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность сотрудника своевременно сообщать о своей болезни. Это позволит вам доказать законность процедуры сокращения в суде.

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