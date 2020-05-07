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237 мая 2020

Продавец пробил первый чек на новой онлайн-кассе и обнаружил, что вместо «Кассир» в чеке записан «Администратор». Ошибку на аппарате исправили. Как поступить с чеком?

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отвечает:

Нужно исправить ошибку.

Онлайн-ККТ: реквизиты кассового чека и БСО >>

При работе с онлайн-кассой пользователи обязаны соблюдать Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ и нормативно-правовые акты, которые приняты в соответствии с этим законом [п. 1 ст. 1 Закона № 54-ФЗ]. В соответствии со статьей 4.1 Закона № 54-ФЗ ФНС разработала приказ от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@. В приказе перечислены дополнительные реквизиты фискальных документов.

Что меняется в работе бухгалтера

Согласно Перечню в таблице 4 приказа № ММВ-7-20/229@, на чеке должен пробиваться реквизит «Кассир». Если вместо этого стоит заголовок «Администратор», нужно исправить ошибку. Для этого компании надо пробить чек, идентичный документу с ошибкой, но с признаком расчета «Возврат прихода». Затем следует выбить чек с верными реквизитами и признаком расчета «Приход».

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