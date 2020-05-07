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207 мая 2020

Программы на компьютеры нам устанавливал самозанятый «физик». Он выдал чек, но потом сообщил, что по ошибке аннулировал его. Как исправить ситуацию?

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отвечает:

Попросите самозанятого выбить вам чек еще раз.

Компания вправе заключить договор с самозанятым. Если «физик» оказал услуги, которые необходимы для предпринимательской деятельности, то организация вправе списать траты.

Расходы необходимо подтвердить документами (п. 1 ст. 252 НК). Налоговики считают, что услуги самозанятого подтвердят договор, акт выполненных работ и документ об оплате – чек.

Что меняется в работе бухгалтера

Чек самозанятый формирует через мобильное приложение «Мой налог». Оно позволяет аннулировать документ. А вот восстановить аннулированный чек нельзя. Но это не значит, что компания не сможет учесть траты. Попросите самозанятого еще раз сформировать чек на ту же сумму. Без этого документа расходы учесть вы не вправе (ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

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