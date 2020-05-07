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387 мая 2020

В должностных инструкциях используем слово «сотрудник». Допустимо ли его применять, ведь в Трудовом кодексе нет такого термина? Менять ли должностные инструкции из-за этого?

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отвечает:

Менять должностные инструкции не нужно. Если вы используете термин «сотрудник» в документах, это не влечет для компании негативных последствий. За это работодателя не привлекут к ответственности, так как никаких правовых норм компания не нарушает.

Что меняется в работе бухгалтера

Кадровые документы признают действительными независимо от того, используют в них слово «работник» или «сотрудник». Тем не менее лучше в официальных документах указывайте «работник», так как этот термин есть в Трудовом кодексе (ст. 20 ТК).

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